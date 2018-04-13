القيادي العطار: لا يمكن أن نفرط بذرة تراب من فلسطين

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، عبد الجواد العطار، أن الفلسطينيون لم يراهنوا يوماً على "انحياز أمريكا لصالح القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها ساعدت الاحتلال على اقتلاع شعب بأكمله من أرضه.

وقال العطار في كلمة له في جمعة "حرق العلم الصهيوني" من داخل مخيم العودة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، إن "إدارة ترامب ادّعت أن القدس عاصمة لهذا الكيان المسخ"، مشدداً على أن "فلسطين آية من الرحمن لا يمكن التفريط بذرة تراب منها".

وأضاف أن الفلسطينيون "انتصروا بالفعل على آلة العدو المجرم في يوم الأرض الذي خلدوه بمقاومتهم".

وتستمر فعاليات مسيرات العودة في قطاع غزة حتى الـ15 من مايو القادم، مسجلة ارتقاء أكثر من 30 شهيدا ومئات الجرحى بعضهم ما زال في حالة الخطر.