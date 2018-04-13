مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة المحتلة

استمراراً لرفض قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ودعما ونصرة لمسيرات العودة على حدود القطاع خرج المواطنون في مختلف محافظات الضفة اليوم الجمعة، في مسيرات منددة بسياسات الاحتلال والادارة الامريكية.

اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة، مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، بعد قمع الاحتلال لمسيرات خرجت في مناطق التماس في الجمعة الثالثة في مسيرة العودة الكبرى.

فغي مدينة رام الله اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز بيت أيل الاحتلالي، على التدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد قمع الاحتلال لمسيرة خرجت من مسجد جمال بعد الناصر في المدينة بعد صلاه الجمعة، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين لتفريقهم.

وفي بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله اندلعت المواجهات بعد قمع الاحتلال للمصلين الذين أدوا صلاه الجمعة في المنطقة الشرقية من القرية، والتي يهدد الاحتلال بمصادرتها لصالح الاستيطان.

وفي قرى بدرس ونعلين وبلعين غربي رام الله، اندلعت المواجهات في أعقاب قمع الاحتلال لمسيرات التي تخرج أسبوعيا في هذه القرى ضد مصادرة الأراضي.

وفي بلدة كغر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية اندلعت المواجهات في اعقاب قمع الجنود للسيرة الأسبوعية التي تخرج في البلدة أسبوعيا ضد الاستيطان في القرية.

وفي محافظة نابلس، اندلعت المواجهات في المنطقة المهددة بالمصادرة في بلدة بيتا جنوب المدينة، حيث أقام الأهالي صلاه الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة الواقعة على المدخل القرية.