خطوة غير مسبوقة.. ليبرمان يعين مبعوث خاص للشرق الأوسط

كتبت القناة العاشرة العبرية: "في خطوة غير مسبوقة، وزير الحرب الإسرائيلي قرر تعيين رجل الموساد السابق أريك بن حاييم كمبعوث خاص من طرفه للعالم العربي، وفي المرحلة الأولى ستكون جهود بن حاييم منصبة على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وتابعت القناة العبرية، مصدر رفض الكشف عن اسمه قال، بن حاييم سيبدأ مهامه قريباً، وسيكون مسؤول عن العلاقات مع الدول العربية من طرف وزير الحرب الإسرائيلي، وسيكون في الوقت نفسه على اتصال مع الدول الغربية.

أحد المواضيع الرئيسة التي سيعمل عليها مبعوث ليبرمان الخاص هو الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتواصل مع الدول العربية والغربية المستعدات لتجنيد الأموال لمشاريع في قطاع غزة في موضوع تحلية المياه، والكهرباء.

في السياق نفسه، منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة يوآف مردخاي كان قد أجرى اتصالات مع عدد من الدول العربية منها مصر والأردن وقطر، ومع دول غربية منها النرويج ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة من أجل توفير الدعم المادي لمشاريع في قطاع غزة، ومبعوث ليبرمان الخاص يفترض أن يكمل مهمة يوآف بن مردخاي حسب القناة العاشرة الإسرائيلية.

وعن خطوة ليبرمان بتعين مبعوث خاص قال مصدر إسرائيلي، خطوة وزير الحرب الإسرائيلي تعتبر خطوة غير مسبوقة، فلم يقم في السابق أي وزير حرب إسرائيلي بتعين مبعوث خاص من طرفه، وخطوة ليبرمان تهدف لنزع الصلاحيات من بديل يوآف مردخاي الجنرال كميل أبو ركن، أو بالأحرى تفريع منصب منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي من محتواه كما قال المصدر الإسرائيلي.

وختمت القناة الإسرائيلية خبرها عن خطوة وزير الحرب الإسرائيلي بالسؤال، ما هي حاجة ليبرمان لمبعوث خاص للدول العربية؟، ففي وزارة الحرب الإسرائيلية زوهار بالتي رئيس قسم الشؤون الأمنية والسياسية في وزارة الحرب الإسرائيلية مسؤول عن العلاقات الأمنية مع دول العالم، والعلاقات السرية مع العالم العربي، وذلك إلى جانب المبعوث الخاص لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، قال المصدر الإسرائيلي الرفيع، حتى الآن من غير الواضح إن كانت خطوة ليبرمان في تعيين مبعوث خاص له تم تنسيقها مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو.