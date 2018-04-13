رفع علم فلسطين عالياً تحت أنظار جنود الاحتلال شمال القطاع

رفع الشبان الفلسطينيون المحتشدون في خيمة العودة شرقي جباليا شمال القطاع، علم فلسطين عالياً على سارية بلغ طولها 25 متراً قبالة جنود الاحتلال.

وقام الشبان منذ ساعات الصباح الأولى بتركيب سارية للعلم بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، تحت أنظار جنود الاحتلال في جمعة "رفع العلم".

وتتواصل فعاليات مخيمات مسيرات العودة لليوم الخامس عشر على التوالي، والتي انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي في قطاع غزة.

وتستمر فعاليات مسيرات العودة في قطاع غزة حتى الـ15 من مايو القادم، مسجلة سقوط أكثر من 30 شهيدا ومئات الجرحى بعضهم ما زال في حالة الخطر.