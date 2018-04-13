6 إصابات برصاص الاحتلال في جمعة "رفع العلم"

أصيب 6 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، اليوم الجمعة، إثر قنص جنود الاحتلال للمواطنين المحتشدين في خيام العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين شرق الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في أقدامهم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وحالتهم متوسطة.

وفي سياق متصل أصيب مسعف برصاص الاحتلال الحي شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت حشود جماهيرية زحفت منذ ساعات الصباح صوب المناطق الحدودية من رفح جنوباً إلى بيت حانون شمالا في قطاع غزة، في إطار المسيرات السلمية الشعبية في الجمعة الثالثة من فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض "جمعة رفع العلم".