القيادي عمر شلح يوضح دلائل حرق العلم "الإسرائيلي"

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عمر شلح، أن حرق العلم "الإسرائيلي" اليوم في الجمعة الثالثة من مسيرة العودة الكبرى له العديد من الدلالات الهامة خاصة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شلح خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق جباليا، أن "حرق العلم الإسرائيلي رسالة إلى المجتمع "الإسرائيلي" لكسر معنوياتهم وتحطيم نفسياتهم وللتأكيد بأنه مهما طال الزمن سنحرقكم وسنخرجكم من ديارنا".

والرسالة الثانية من حرق العلم "الإسرائيلي" كما يقول القيادي شلح "للتأكيد على رفضنا للسيادة "الإسرائيلية" التي يروج لها أمام العالم أجمع بأن سيادته من النهر إلى الفرات، ولنقول لهم "سنضع العلم تحت أحذيتنا لأنكم إلى زوال".

وأوضح، ان مشاركة الآلاف من أبناء شعبنا في مسيرة العودة الكبرة دليل على جم الإرادة والعدالة التي يتمتع بها أبناء شعبنا من أجل العودة إلى أراضيه المحتلة.

وحيا شلح أبناء شعبنا على تضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها فداءً لشعبنا ولقضيتنا ولحق العودة إلى الأراضي المحتلة.