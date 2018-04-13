جمعة رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي.. لحظة بلحظة

توافد منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، مئات المواطنين الفلسطينيين إلى خيام العودة لليوم الخامس عشر على التوالي، تأكيداً على حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أطلقت على الجمعة الثالثة لمسيرة العودة مسيرة حرق العلم "الإسرائيلي" ورفع العلم الفلسطيني، فيما سماها بعض النشطاء جمعة المولوتوف والطائرات الحارقة.

وأفاد مراسلنا شرق مدينة أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين في ساعة مبكرة من صباح اليوم أدت لإصابة 4 مواطنين بالرصاص وتم نقلهم للمستشفى الميداني في مخيم العودة.

إليكم الأحداث لحظة بلحظة:

2:24 إصابة 10 من الطواقم الطبية بالاختناق جراء استهداف الاحتلال الصهيوني للنقطة الطبية شرق خان يونس بقنابل الغاز المباشرة

2:20 إصابة امرأة بعيار ناري شرق خانيونس

2:15 إعلام الاحتلال: الشبان على حدود غزة يرشقون الجنود بالزجاجات الحارقة والحجارة ويشعلون الإطارات

2:10 مواجهات متفرقة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

1:55 طواقم الإسعاف الطبي تتعرض للاستهداف المباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع في كافة نقاط المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

1:50 إصابة مواطنين شرق خانيونس جراء إطلاق الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين

1:50 آليات الاحتلال الإسرائيلي تضع سواتر ترابية قبالة المواجهات شرق خانيونس

1:44 مراسلنا: إصابة خطيرة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

1:40 متظاهرون يرفعون علم فلسطين على سارية يصل ارتفاعها إلى 25 متراً شرق جباليا

:33 إصابة مسعف برصاص الاحتلال في القدم شرق مدينة رفح

1:30 قوات الاحتلال تمطر المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع

1:28 إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

12:40 أداء طقوس صلاة الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة

12:33 القيادي شلح: سنحرق الإسرائيليين مهما طال الزمن وسنخرجهم من ديارنا

12:31 القيادي شلح: سنضع العلم "الإسرائيل]" تحت أحذيتنا لأنكم إلى زوال

12:30 القيادي عمر شلح: حرق العلم "الإسرائيلي" رسالة إلى المجتمع "الإسرائيلي" لكسر معنوياتهم وتحطيم نفسياتهم

12:20 قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز في رفح بهدف قمع المتظاهرين وتفريق مسيرتهم

12:20 المشاركون في مسيرة العودة الكبرى يستعدون لصلاة الجمعة

11:50 رضوان: فعاليات مسيرة العودة الكبرى مستمرة لنؤكد أن فلسطين لنا والقدس عاصمتها

11:50 القيادي إسماعيل رضوان: المجتمع الدولي عليه مواجهة الفيتو الأمريكي

11:40 ارتفاع عدد الإصابات شرق غزة إلى 4 اصابات

11:30 القيادي خالد البطش: سنحرق العلم الإسرائيلي في إشارة إلى حرق الخرافة والرواية الإسرائيلية

11:30 القيادي خالد البطش: متمسكون بكافة أشكال المقاومة للعودة إلى أراضينا المحتلة

11:20 إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة في مخيم ملكة

10:50 تجهيز سارية في مخيم العودة شرق جباليا لرفع العلم الفلسطيني

10:40 جنود إسرائيليون سابقون: نشعر بالعار لقنص المتظاهرين العزل

10:30 القوى الوطنية والإسلامية تدعو الجماهير في الضفة للمشاركة في مسيرات العودة

9:30 بدء توافد الجماهير الفلسطينية على مخيمات العودة شرق قطاع غزة