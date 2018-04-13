أعضاء بالكونغرس ينددون بممارسات الاحتلال على حدود غزة

حذَّر أعضاء في الكونغرس الأمريكي جيش الاحتلال من إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حدود قطاع غزة، مطالبين بالامتثال الكامل للقانون الدولي.

وأبدى 5 من أعضاء المجلس في بيان أصدروه انزعاجهم من الخسائر المأساوية في الأرواح على مدى الأسبوعين الماضيين جراء الاحتجاجات على حدود القطاع.

ودعوا الفلسطينيين لممارسة حقهم في التجمع السلمي بلا عنف على حد وصف البيان.

ورفض الأعضاء تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والذي قال "إنه لا يوجد أبرياء في غزة ، لافتين إلى أن التقارير تشير إلى أن الجنود الإسرائيليين سينفذون أوامر قيادتهم العليا مرة أخرى يوم الجمعة في انتهاك للقانون الدولي.

وحث أعضاء الكونغرس وهو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، جماعات حقوق الانسان في "إسرائيل" على مطالبة الجنود بمقاومة هذه الأوامر غير القانونية.

يذكر أن الموقعين على البيان هم: مارك بوكان، وبراميلا جايابال، وكيث إليسون، وباربرا لي، وهنري سي "هانك" جونسون جونيور.





