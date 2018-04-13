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رضوان: مسيرات العودة مستمرة للتأكيد على أن فلسطين لنا والقدس عاصمتها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:08 - 13 ابريل 2018
اسماعيل رضوان اسماعيل رضوان
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أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة مستمرة للتأكيد على أن كل فلسطين لنا والقدس عاصمتها الأبدية.

وأوضح رضوان، خلال مشاركته في جمعة حرق العلم "الإسرائيلي" ورفع العلم الفلسطيني، أن المقاومة السلمية الشعبية هي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال "الإسرائيلي" وليست بديلة عن المقاومة المسلحة.

وقال: "إن جميع أطياف شعبنا اتفقت على أن تكون مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة سلمية وشعبية بعيداً عن تسليحها في وجه الاحتلال ونحن ملتزمون بسلمية المسيرة".

وأشار إلى أن المقاومة المسلحة سنستخدمها في المكان والوقت المناسبين لأننا ندرك تماماً أن لا يفل الحديد إلا الحديد، مؤكداً أن العدو الإسرائيلي لا يؤمن إلا بلغة القوة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس هنئ حركة حماس باقتناعها بجدوى المسيرات السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

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