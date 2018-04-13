القيادي البطش: متمسكون بكافة أشكال المقاومة للعودة إلى أراضينا المحتلة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن شعبنا الفلسطيني متمسك بكافة أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة من أجل العودة إلى أراضيه المحتلة.

وأوضح البطش خلال مشاركته في جمعة حرق العلم الإسرائيلي شرق جباليا، أن حرق العلم "الإسرائيلي" هو إشارة إلى حرق الخرافة والرواية والبدعة "الإسرائيلية" التي قتل تحتها عشرات النساء والطفال والشيوخ والشباب الفلسطينيين.

ولفت إلى أن شعبنا يصنع اليوم وخلال مشاركته الحاشدة في مسيرة العودة الكبرى تغريبة العودة نحو فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أن أجدادنا خرجوا من ديارهم تحت أزيز الرصاص وسيعود شعبنا تحت أزيز الرصاص.

وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي قال: "المجتمع الدولي صم آذانه ولم نرى جنيف الرابعة ولا أي مؤسسة دولية وحقوقية تضغط على قوات الاحتلال لوقف عمليات قنص جنوده ضد المتظاهرين السلميين".

وشدد على أن الخطورة التي يمكن ان نشكلها الآن على قوات الاحتلال هو المشاركة بمئات الآلاف قرب الخط الزائل للتعبير عن الغضب الفلسطيني.