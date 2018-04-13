جنود "إسرائيليون" سابقون: نشعر بالعار لقنص المتظاهرين

نشر جنود سابقون في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رسالة على صحيفة "الجارديان" البريطانية، أعربوا فيها عن اسفهم لعمليات قتل المتظاهرين في قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى.

وكتبوا في رسالتهم "نحن مجموعة من الجنود السابقين في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من فرقة القناصة"، نشعر بالحزن والعار تجاه أوامر جيش الاحتلال بقنص المتظاهرين العزل وإطلاق الذخيرة الحية تجاههم، نشعر بالعار على اوامر عسكرية خالية من الاحكام الاخلاقية والادبية، نشعر بالحزن على الجنود الشبان الذين نعرفهم كما نعرف تجربتنا السابقة، وسيحمل هؤلاء الجنود دائما المشاهد التي رأوها من بنادقهم خلال قنص المواطنين العزل طوال حياتهم".

وقال الجنود في رسالتهم أن توجيه القناصة لإطلاق النار وقتل متظاهرين عزل لا يشكلون خطرا على حياة الناس هو نتاج آخر للاحتلال والقوانين العسكرية ضد ملايين الفلسطينيين، كذلك القيادة القاسية في "إسرائيل" التي اخرجت الاخلاق عن مسارها.

واضاف الجنود الذي يشعرون بالعار تجاه عمليات قتل متظاهرين عزل في غزة، "إن قتل وايذاء المتظاهرين هو جزء مما هو مطلوب للحفاظ على بقاء نظام الاحتلال، ويجب ألا نسمح باستمراره، ويجب وضع حد للسيطرة للعسكرية على الشعب الفلسطيني الامر الذي سينهي هذا القتل اللامبرر".

الجنود السابقون الموقعون على الرسالة هم:

Gil Fermon Nahal 50th Battalion, Amit Goldberg, Nadav Weiman Nahal reconnaissance unit, Avner Gvaryahu Paratroops anti-tank unit, Ron Zaidel Nahal 931st Battalion