وصول وفد طبي من فلسطيني الـ48 إلى غزة

وصل إلى قطاع غزة وفد طبي من مؤسسة اطباء لحقوق الانسان من فلسطينيي الـ48 برئاسة د. صلاح الحاج يحيى لمساعدة الجرحى في قطاع غزة.

وضم الوفد الطبي د. رائد الحاج يحيى اخصائي الاطفال والخدج، ود. عرين الحاج يحيى اخصائية الغدد والسكري، ود. محمود سعيد اخصائي الاضطرابات النفسية والصدمات، ود. جمال حجازي اخصائي جراحة الاوعية الدموية، ود. عبد خلايلة اخصائي زراعة الكلى والكبد والجراحة العامة، ود. مصطفى ياسين اخصائي جراحة العظام والمفاصل.

واستقبلت وزارة الصحة الوفد، شاكرة مؤسسة اطباء لحقوق الانسان على استجابتها لنداء الوزارة بتوفير طواقم طبية وجهودها الدورية المتواصلة على المستوى الطبي والتدريبي والانساني ودعم جزء من احتياجاتهم الصحية الطارئة.