بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

فتحت السلطات المصرية صباح اليوم الجمعة، معبر رفح البري أمام المسافرين من قطاع غزة إلى العالم الخارجي لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مصدر مسؤول في المعبر لمراسلنا، أن الحافلة الأولى للمسافرين غادرت معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية، تأكيداً على بدء العمل في المعبر لليوم الثاني على التوالي.

يُشار إلى أن إحصائية عمل المعبر ليوم أمس الخميس شملت سفر 1059 مواطنا من الحالات الإنسانية المحتاجة للسفر.

وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة أمس الأربعاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة ايام بدءً من اليوم الخميس حتى السبت لسفر وعودة المواطنين في كلا الاتجاهين.