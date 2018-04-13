التوتر في الشرق الأوسط يرفع أسعار النفط

واصلت أسعار النفط مكاسبها في تداولات الخميس، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أثار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وتأتي مكاسب الخام، رغم ارتفاع بيانات المخزونات الأمريكية بواقع 3.3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة (07:31)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم حزيران بنسبة 0.18 بالمائة أو ما يعادل 13 سنتاً إلى 72.19 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أيار بنسبة 0.42 بالمائة أو ما يعادل 28 سنتاً إلى 67.1 دولار للبرميل.

وتعد أسعار النفط في الوقت الحالي هي الأعلى منذ كانون أول 2014، أي منذ أكثر من 3 سنوات.

جاءت المكاسب، بالتزامن مع استمرار "أوبك" الحديث عن توازن سوق النفط، إذ أكد الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، الأربعاء، على ارتفاع مستوى امتثال المنظمة لاتفاق خفض الإنتاج بأكثر من 100 بالمائة في شباط الماضي.

فيما قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أن المملكة لن تسمح بعودة تخمة المعروض إلى أسواق النفط مجدداً.