طقس فلسطين: أجواء ربيعية وصافية حتى الثلاثاء المقبل

توقع طقس فلسطين اليوم الجمعة، ان يكون الطقس صافٍ وربيعياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما غداً السبت فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الاحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الاثنين فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ووفقاً لطقس فلسطين فلا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل غالباً صافٍ، وربيعياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.