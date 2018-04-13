رئيس الموساد: الحرب بين إسرائيل وروسيا أمرٌ غير مستبعد

حذر رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق افرايم هليفي من مغبة صدام عسكري بين "إسرائيل" وروسيا، على خلفية الصراع في سوريا.

وقال هليفي خلال مقابلة تلفزيونية: من غير المستبعد نشوب حرب بين إسرائيل وموسكو، بسبب تطورات الاحداث الميدانية الدراماتيكية في سوريا.

وأضاف: الروس اتوا لسوريا ليمكثوا سنوات ضمن شراكة استراتيجية مع سوريا وإيران، وإن وقعت الحرب بين إسرائيل وسوريا فحينها قد تتدخل روسيا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أمس الأربعاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "من مغبة القيام بعمليات عسكرية ضد سوريا".