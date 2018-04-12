البيت الأبيض: ترمب لم يتخذ بعد قراره النهائي في شأن سوريا

لم يتخذ الرئيس الأمريكي بعد "قراره النهائي" في شأن طريقة الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية في سوريا، بحسب ما ذكر البيت الأبيض الخميس، بعد اجتماع عقده دونالد ترمب مع كبار مستشاريه للأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن "ترمب سيجري في وقت لاحق الخميس محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في شأن الإجراء الذي قد يتخذه الحلفاء"

وأعلن ترامب أمس الاربعاء رسميا تدخل بلاده عسكريا في سوريا.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إن على روسيا الاستعداد لصواريخنا القادمة إلى سوريا، مشيرا إلى أن امريكا ستستخدم صواريخ جديدة وذكية.

وأضاف "تتوعد روسيا بإسقاط أي صواريخ سنطلقها على سوريا. يا روسيا، استعدي لأنها قادمة، وهي جميلة وجديدة وذكية!".

وقال: "موسكو يجب ألا تكون شريكا لمن يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".

لتكون تغريدة ترامب هذه بمثابة إعلان حرب، خصوصاً أنّه اعتاد أن يعلن قرارات مصيرية في تغريدات على "تويتر".

وفي رد سريع، حذرت موسكو من أن أي ضربات أميركية في سورية "قد تشكل مبرراً لتدمير الأدلة على هجوم كيميائي اتهم النظام السوري بشنه"، في ما اعتبرته روسيا "استفزازا" مفبركاً من قبل المعارضة لتبرير التدخل الغربي.

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