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الرئيس اللبناني: لن نقبل أن تستبيح "إسرائيل" أجواءنا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:17 - 12 ابريل 2018
ميشال عون ميشال عون
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "لبنان يعتبر استعمال الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية اعتداء على سيادتنا، ولن نقبل أن تستبيح إسرائيل أجواءنا".

ولفت عون في مستهل جلسة الحكومة اليوم الخميس إلى أن "أي اعتداء إسرائيلي على أي دولة عربية ندينه ونستنكره".

وأضاف بحسب بيان الرئاسة، أن "لبنان سيرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الانتهاك الإسرائيلي للسيادة اللبنانية".

والأحد الماضي، أفاد بيان للجيش اللبناني أن "4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جونيه (شمال بيروت) باتجاه الشرق، وصولا إلى مدينة بعلبك، ثم غادرت الأجواء من نفس المكان.

 

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