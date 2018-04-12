مؤتمر بيت المقدس: القدس عاصمة فلسطين الأبدية ومطلوب دعمها عربياً وإسلامياً

أقرّ البيان الختامي لمؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع، الذي انعقد في مدينة رام الله، أن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين الأبدية.

وجدد البيان الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس، في ختام أعماله التي استمرت يومان، رفضه لإعلان الرئيس الأميركي ترمب الأخير بشأن القدس، مؤكدا أن القدس المحتلة هي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على ضرورة نشر تعريف بالمسجد الأقصى، باللغتين العربية والإنجليزية، أو أية لغات أخرى، بحيث يتم ذلك من خلال التنسيق بين وزارتي الأوقاف والخارجية، والجهات ذات العلاقة، ونشره على المواقع الرسمية الالكترونية، وحث الجامعات على تدريس مادة تتعلق بالقدس ومساق يسمى "القدس".

واعتمد البيان كلمة الرئيس محمود عباس خلال المؤتمر، كوثيقة من وثائق المؤتمر التاريخية، وموجبة بالعمل على أساسها ووفقها، واعتبارها برنامج عمل واجب التطبيق، مثمنا في الوقت ذاته دوره في رعاية المؤتمر ودعمه.

وأشار البيان إلى ضرورة توجيه الدعوة إلى القمة العربية التي ستنعقد بعد أيام في المملكة العربية السعودية، لاتخاذ موقف حازم لدعم مواقف الرئيس محمود عباس في مبادرته السياسية، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وتقديم الدعم اللازم للقدس الشريف والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وثمن البيان موقف كافة الجهات والدول والمنظمات المشاركة والشريكة لاسيما المملكة الأردنية الهاشمية، على تسهيل دخول زوار القدس ورعايتهم فيها، وكذلك الدور الهام للباحثين والأكاديميين المشاركين في المؤتمر من خارج فلسطين وداخلها، واصلا الشكر والتثمين للجنة العلمية على دورها المميز في متابعتهم طيلة الأشهر الماضية والعمل على إعداد الأبحاث التي تقرر نشرها في كتاب خاص بالمؤتمر.

وأعلن البيان الختامي قبول التوصيات وأوراق العمل التي قدمت في المؤتمر لتكون ضمن كتاب وجزء من هذا البيان.

وأشاد البيان بتوقيع بروتوكول التعاون بيت الأرشيف التركي ومؤسسة إحياء التراث كأحد المخرجات العملية الهامة للمؤتمر، كذلك دور كل من أسهم في إنجاح المؤتمر بدءا من اللجنة التحضيرية العليا وجميع اللجان العاملة في المؤتمر، إضافة إلى ديوان قاضي القضاة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.