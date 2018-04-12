مسيرات العودة تتواصل واستعدادات لجمعة "رفع العلم الفلسطيني"

تتواصل فعاليات مخيمات مسيرات العودة لليوم الرابع عشر على التوالي، والتي انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي في قطاع غزة، في وقت تجري فيه الاستعدادات لجمعة رفع العلم الفلسطيني، وحرق العلم "الإسرائيلي".

وتستمر الفعاليات المختلفة والمتنوعة في المخيمات الخمس المنتشرة على طول الخط العازل، شرق قطاع غزة، تزامناً مع الاحتجاجات السلمية التي تتخللها المواجهات اليومية على الخط العازل وحرق إطارات السيارات وإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال، التي ترد بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وتشهد المخيمات توافداً نشطاً للعائلات الفلسطينية لاسيما الأطفال، حيث تقام حلقات توعية ونشاطات تعريفية بالحقوق الفلسطينية، وتاريخ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال.

وتستمر فعاليات مسيرات العودة في قطاع غزة حتى الـ15 من مايو القادم، مسجلة سقوط أكثر من 30 شهيدا ومئات الجرحى بعضهم ما زال في حالة الخطر.



ويمعن الاحتلال يومياً في قمع المتظاهرين السلميين غير آبه بالقرارات الدولية التي كفلت حق المقاومة بما فيها السلمية ضد الاحتلال.