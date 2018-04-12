"التربية": انتهاء أزمة جامعة خضوري والدوام الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، انتهاء أزمة جامعة فلسطين التقنية – خضوري، وانتظام الدوام فيها صباح الأحد المقبل 15-4 2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن انتهاء الأزمة جاء بعد سلسلة طويلة من الحوارات التي قادتها الوزارة بالتعاون مع إدارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية وبمتابعة وتوجيهات وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ومحافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، وبتعاون من حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.

وأثنت الوزارة على التجاوب الكبير من كافة أطراف الأزمة، والتأكيد على لغة الحوار البنّاء دائم.