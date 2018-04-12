الحرس الثوي محذراً نتنياهو: إذا ارتكبتم أي حماقة سنسوي تل أبيب في الأرض

وجه ممثل الولي الفقيه في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري حجة الاسلام علي شيرازي، تهديداً قوياً للكيان "الإسرائيلي" حال ارتكابه اي حماقة، مؤكدا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على تدمير الكيان وتسوية تل ابيب/تل الربيع وحيفا بالأرض، في رده على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال شيرازي "إن إيران سترد وبقوة على أي تهديد، وهذا ليس فقط كلام وحسب وقد أثبتنا ذلك بالعمل".

وأضاف شيرازي: ان الاحتلال الإسرائيلي ان كان يريد البقاء أكثر ولو لبضعة أيام على قيد الحياة من خلال سياسته الخبيثة، عليه ان يتوقف عن حماقاته.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال "إنه لن يسمح بوجود إيراني في سوريا"، في تهديد واضح وصريح للجمهورية الإسلامية الإيرانية