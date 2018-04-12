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إعلان مهم: كشف المسافرين ليوم غدٍ الجمعة عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:21 - 12 ابريل 2018
معبر رفح معبر رفح
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مرفق كشف المسافرين عبر معبر رفح البري، ليوم غد الجمعة 13 أبريل 2018، في اليوم الثاني من الفتح الاستثنائي للمعبر.

وعلى الإخوة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف، التوجه لصالة أبو يوسف النجار بخانيونس غداً الساعة 6:00 صباحاً لتسهيل سفرهم.

 


كشف الجمعة13-4-2018

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