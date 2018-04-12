استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق خان يونس

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب عبد الله محمد الشحري (28 عاما) جراء إصابته برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية في المستشفى الأوروبي بخان يونس، باستشهاد الشاب الشحري، جراء إصابته الخطيرة برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

وباستشهاد الشاب الشحري يرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الـ30 من الشهر الماضي إلى 31 شهيداً والجرحى الى اكثر من 3 آلاف.