الأسرى الإداريون يعلقون بعضا من خطواتهم الاحتجاجية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسرى الإداريين علقوا بعضا من خطواتهم التصعيدية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، "وصل هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل من لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوضح نتائج الاجتماع المطول الذي عقد في سجن "عوفر" بين اللجنة وممثل الاستخبارات في سجون الاحتلال الاسرائيلي".

وأوضحت الهيئة، أن "الاجتماع تناول قضية المعتقلين الإداريين ومشروعهم القائم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية بكل مستوياتها، والذي بدأ منذ 15/2/2018، وذلك بعد توافق تام والتزام من قبل كافة الأسرى الاداريين ومحامين المؤسسات العاملة في مجال الأسرى".

وأشارت الهيئة إلى أنه "صدر عن الاجتماع عدة أمور تتمثل في موافقة اللجنة على طلب ممثل الاستخبارات بإعطائهم فرصة للاطلاع على قضية المعتقلين الإداريين".

كما اتفقت اللجنة مع ممثل الاستخبارات على عقد اجتماع قريب وموسع يضم لجنة الأسرى الإداريين وممثلين عن "الشاباك" وجيش الاحتلال وإدارة "مصلحة السجون" من أصحاب القرار، وبحث ملف الأسرى الإداريين بشكل كامل ضمن وقت زمني محدد ومسقوف.

وتم الاتفاق على تعليق الأسرى الإداريين خطواتهم التصعيدية بعدم الخروج إلى عيادات السجون، والامتناع عن تناول الأدوية والدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام والذي كان مقررا البدء به يوم الأحد المقبل، واستمرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها.

وأكدت الهيئة نقلاً عن لجنة الأسرى الإداريين، "في حال عدم التعامل بجدية مع ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، وإن لم يكن التعاطي مع ملف الأسرى الإداريين بجدية خلال الاجتماع الموسع المقبل، فسيتم استئناف الخطوات التصعيدية فوراً".