اصابتان برصاص الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة

أصيب شابين بجروح وصفت إحداهما بالخطيرة مساء اليوم الخميس، برصاص قناصة الاحتلال "الإسرائيلي" بالقرب من السياج الفاصل إلى الشرق من مدينة خانيونس ومخيم البريج جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب السياج الفاصل في خزاعة شرق مدينة خانيونس أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من المواطنين ما أدى لإصابة شاب بجروح خطيرة.

فيما ذكر مراسلنا أن قناصة الاحتلال المتمركزة شرق البريج أطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين مما أصيب أحد المواطنين بجراح مختلفة.

وأوضح مراسلنا ان الشبان لم يشكلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال، وكانوا يتمركزوا على بعد أكثر من 200 متر من السياج الفاصل.

يُشار إلى أن الفلسطينيون يتظاهرون بشكل سلمي منذ تاريخ (30/3) ضمن مسيرة العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم المحتلة وحقهم في تقرير المصير.