الديمقراطية تدعوا لإحياء يوم العلم الفلسطيني غداً الجمعة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة، ومخيمات الشتات وبلاد المهجر، الى إحياء «يوم العلم الفلسطيني» غداً الجمعة (13/4/2018) وإحراق العلم "الإسرائيلي" ضمن مسيرات العودة الكبرى.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أعلنت الأحد الماضي، أن يوم الجمعة القادم، سيكون يوماً جديداً للغضب الشعبي، وتقرر تسميتها "جمعة حرق العلم الصهيوني"، ورفع الأعلام الفلسطينية.

وفي ذات السياق حذرت الديمقراطية في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه مساء الخميس، من استغلال الاحتلال "الإسرائيلي" لأجواء الحرب الأمريكية وحلفاؤها ضد سوريا بشن حرب على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضحت، أن "إسرائيل" تحاول من خلال أعمالها وتهديداتها العدوانية، قطع الطريق على مسيرات العودة، معتقدة أنها بذلك تنجح في زرع الرعب في نفوس الجماهير الفلسطينية للكف عن تلبية نداء الأرض والعودة في المسيرات الشعبية الكبرى.

وأدانت الجبهة، الأعمال العدوانية "الإسرائيلية" ضد قطاع غزة، وآخرها استهداف مجموعة من المقاومين فجر اليوم الخميس 12/4/2018 ما أدى الى استشهاد مقاوم من كتائب القسام وإصابة آخر.

يُشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المقاومين شرق مدينة غزة أدت لاستشهاد المقاوم محمد حجيلة (31 عاماً) وأصيب أخر بجراح مختلفة فجر اليوم الخميس.

وفي سياق منفصل أدانت الجبهة الديمقراطية، المواقف العدوانية الأميركية والغربية التي تتهدد سوريا وشعبها وجيشها ودعت إلى وقف هذا التهويل، واحترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.