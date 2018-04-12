إحصائية عمل معبر رفح في اليوم الأول لفتحه أمام المواطنين

أفاد المكتب الإعلامي لمعبر رفح البري مساء الخميس، أن 7 حافلات تقل نحو 680 مواطناً غادرن قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى الأراضي المصرية.

وأوضح المكتب الإعلامي لمراسلنا، أن المسافرين هم من الحالات الإنسانية (مرضى- طلبة- إقامات) وأصحاب التنسيقات، مشيراً إلى أن حافلتين من بين الحافلات الـ7 كانت لأصحاب التنسيقات المصرية وتقل نحو 216 مواطناً.

وأكد ان العمل كان يسير بشكل طبيعي جداً ولا يوجد أي عراقيل تذكر في عمل المسافرين، خاصة وأنه لم يتم ارجاع أي مسافر.

وفيما يتعلق بالعالقين أوضح أن العالقين لم يدخلوا حتى اللحظة قطاع غزة.

وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة أمس الأربعاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة ايام بدءً من اليوم الخميس حتى السبت لسفر وعودة المواطنين في كلا الاتجاهين.