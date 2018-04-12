مختص في التعليم يقترح إنهاء العام الدراسي في أقرب فرصة!

طرح المختص في شؤون التعليم أ. محمد الحطاب، مقترحاً للخروج بأقل الخسائر المتوقعة في المسيرة التعليمية في قطاع غزة عقب الغموض الذي يكتنف صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع حتى إعداد التقرير.

وأوضح الحطاب أن المسيرة التعليمية ستتأثر بشكلٍ كبيرٍ وواضحٍ خلال الأيام القادمة سواء بالنسبة للموظفين أو لذوي الطلبة لعدم قدرتهم على توفير المواصلات أو لقمة العيش لأبنائهم في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع قبل الغموض الكبير الذي يكتنف صرف رواتب موظفي السلطة.

ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر والغليان بعد قرار السلطة بصرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة دون غزة، وذلك تنفيذاً لتهديدات الرئيس محمود عباس بتشديد العقوبات على القطاع وفقاً لمختصين.

وطالب الحطاب في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة الوفاق الوطني لإنهاء العام الدراسي لعام (2017/2018) في أقرب فرصة وتقديم موعد امتحانات الطلبة.

وأشار إلى أن "التربية حددت تاريخ (5/5) لبدء امتحانات طلبة المدارس الحكومية وأمام أزمة رواتب موظفي السلطة فأقترح على الوزارة أن تقدم موعد الامتحانات ليبدأ بتاريخ (20 إبريل) القادم، وذلك؛ لتخفيف الأعباء على أولياء أمور الطلبة والمعلمين"، موضحاً أن "تقديم الامتحانات عشرة أيام أو أكثر لن تسهم كثيرا في تغيير واقع ومستوى وتحصيل الطلبة".

وأكد أن وقف الرواتب سيساهم في غياب عدد كبير من الطلبة والمعلمين لعدم قدرتهم على توفير المواصلات، ولن يكون حضورهم أو أدائهم طبيعياً، كما سيؤثر على معنوياتهم وسيخفض من دوافعهم التعليمية.

أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) توقع الحطاب أن تهدد الكتل النقابية بعدم الانتظام في العمل كالمراقبة أو تصحيح الامتحانات لذلك على التعليم أن تجد حلاً قبل فوات الأوان.

واعتبر الحطاب، تقديم الامتحانات عبارة عن قفزة إلى الأمام لتخفيف الأعباء، كما يُساهم في منح أصحاب القرارات السيادية فرصة 4 شهور لوضع الحلول اللازمة والتغلب على الازمات المتوقعة وفقاً لرأيه.

وأشاد عدد كبير من المعملين بمقترح الحطاب لإنهاء الفصل الدراسي بأسرع وقت قبل تفاقم الأزمات وتأثيراتها بشكلٍ كبيرٍ على المسيرة التعليمية، خاصة على طلبة الثانوية العامة (الإنجاز).

ويبلغ عدد المعملين في قطاع غزة 23,106 وفقاً لإحصائية نشرها موقع وزارة التربية والتعليم العالي في ملخص بيانات المسح السنوي الشامل للعام الدراسي 2014/2015 للمدارس ورياض الأطفال.

يُشار إلى أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا قدمت موعد امتحانات الطلبة لعدة أيام خلافاً للأعوام الماضية وفقاً للمتابعين وأولياء الأمور.

وكان رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) فريد أبو عاذرة أوضح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الثلاثاء الماضي، أنه تم مناقشة موعد الامتحانات النهائية من برنامج التربية والتعليم في الاونروا وأصدر القرار بناءً على أن هذا الوقت هو المناسب لإجراء الانتخابات، قائلاً: "لا يوجد تقديم أو تأخير في موعد الانتخابات".