تصرف طائش من راموس قد يكلف ريال مدريد الكثير

رصدت صور التقطتها عدسات المصورين سيرجيو راموس وهو يشاهد مباراة، الخميس، بين ريال مدريد ويوفنتوس من النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس، بالرغم من أنه كان موقوفا.

ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي"، فإن راموس مهدد بعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم التزامه بقواعد ولوائح اليويفا، خلال مباراة يوفنتوس.

وغاب راموس عن المباراة بسبب الإيقاف، وكان من المفترض أن يشاهدها من المدرجات، إلا أن بعض الصور رصدته وهو يشاهد اللقاء من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وفي حال سجل الحكم هذه المخالفة في تقريره، فإن راموس قد يغيب عن مبارة ذهاب نصف نهائي "التشامبيون ليغ".

وأشارت الإذاعة إلى أن تشابي ألونسو، نجم الريال السابق، كان قد غاب عن نهائي دوري الأبطال في 2014 بلشبونة بسب الإيقاف، إلا أنه نزل إلى أرضية الملعب خلال المباراة ليحتفل مع زملائه، مما جعل الحكم يدرج هذه الحادثة في تقريره، قبل أن يتم عقاب ألونسو بالإيقاف والغياب عن مباراة السوبر الأوروبي.