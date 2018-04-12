طائرات في سماء "تل أبيب" تثير الهلع بين "الإسرائيليين"

أثار ضجيج الطائرات "الإسرائيلي" الضخمة في أجواء مدينة "تل أبيب" المحتلة اليوم الخميس، حالة من الذعر والهلع بين "الإسرائيليين" قبل أن توضح شرطة الاحتلال أسباب الضجيج الكبير.

وكانت صافرات الإنذار دوت في مدينة "تل أبيب" المحتلة واخترقت الطائرات الحربية الأجواء بشكل مفاجئ محدثة أصوات ضخمة وأطلقت النيران في الأجواء؛ وذلك لإحياء ذكرى ما تُسمى بالمحرقة النازية ضد "اليهود".

وذكرت صحيفة معاريف "الإسرائيلية"، "أن ما حدث في "تل أبيب" دون إبلاغ أو إشعار المستوطنين أحدث سلسلة من الشائعات التي ساعدت في انتشار حالة من الذعر والهلع خاصة مع توتر الأوضاع على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وأوضحت أن الإسرائيليين حاولوا التواصل مع الرقم الخاص للشرطة إلا أن كثرة الاتصالات تسببت بانهيار الاتصالات وعدم استجابة الشرطة لشكاوى الإسرائيليين، مما دفع الشرطة لتوضيح الأمر عبر بيان مقتضب.

وأشارت إلى أن بيان الشرطة جاء فيه: "في الدقائق الأخيرة، تم تلقي العديد من المكالمات من المستوطنين المعنيين حول ضجيج سلسلة من الطائرات في منطقة "تل أبيب"، نود أن نوضح أن هذا الضجيج بسبب تدريب الطائرات لعيد "الاستقلال" وأن هذا ليس حدثًا طارئًا أو شيء غير عادي".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "الإسرائيليين" في منطقة "تل أبيب" عبروا عن غضبهم لعدم إشعارهم لمثل هذه التدريبات في ظل مرحلة حساسة لتجنب حالة الهلع والذعر التي مروا بها، فالشائعات التي انتشرت كانت ما بين اندلاع حرب في الشمال، إلى التحضير من أجل ضربة عسكرية".