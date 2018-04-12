جامعة الإسراء تفتتح معرض "نصرتهم واجبة" لصور الأسرى

افتتحت كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإسراء، اليوم الخميس، معرضاً لصور الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، بعنوان "نصرتهم واجبة" داخل حرم الجامعة.

ورحب د. أحمد الوادية عميد كلية العلوم الإنسانية ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة، بالحضور من مؤسسات وجمعيات ووسائل إعلام، مشدداً على أهمية الوقوف جنباً إلى جنب مع قضية الأسرى ونصرتهم.

وأكد الوادية أن جامعة الإسراء ماضية ومستمرة في إحياء كافة المناسبات الفلسطينية والوطنية. داعياً كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للحضور إلى جامعة الإسراء، والمشاركة في هذا المعرض الذي يضم في جنباته العديد من الصور والزوايا الخاصة بالأسرى الفلسطينيين.

من جانبه رحب د. نعيم المصري، رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض، بالضيوف والحضور، شاكراً كل من ساهم وساعد في افتتاح هذا المعرض، واهتم بهذه القضية الوطنية.

بدوره أكد ياسر صالح مدير الدائرة الإعلامية في مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، على أن قضية الأسرى ليست مجرد صور وأرقام، إنما لها تبعاتها وعلينا واجباتنا تجاههم لنصرتهم والوقوف معهم، مندداً بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة الأسرى الفلسطينيين وإلصاق التهم الباطلة لهم.

وسرد صالح، عدداً من الإحصائيات الخاصة بالأسرى، من حيث المؤبدات والمعتقلين الإداريين والمرضى، ممن هم بحاجة للتدخل العاجل للعلاج.

وشارك في الافتتاح وزارة الأسرى والمحررين والعديد من المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى والمحررين منها، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مفوضية الأسرى والمحررين، مهجة القدس، إذاعة الإسراء، رابطة الأسرى والمحررين، مركز نفحة للدراسات والأبحاث، جمعية واعد للأسرى والمحررين، مركز الأسرى للدراسات، إذاعة صوت الأسرى.

يذكر أن هذا المعرض الذي تنظمه كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإسراء، يستمر ابتداءً من اليوم الخميس وحتى أسبوع كامل.