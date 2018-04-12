جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد حجيلة إلى مقبرة الشهداء

شيع المواطنون في قطاع غزة جثمان الشهيد محمد حجيلة (31 عاما) من مسقط رأسه في حي الشجاعية إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة.

وانطلق موكب الشهيد حجيلة منذ ساعات صباح اليوم الخميس من مجمع الشفاء الطبي إلى بيته لإلقاء نظرة الوداع عليه ثم الصلاة عليه في المسجد العمري الكبير وصولاً إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة وسط هتافات غاضبة وإطلاق نار في الهواء.

والدة الشهيد، قالت: "إن محمد هو الشهيد الرابع لها فقد استشهد سابقا اثنان من ابنائها أحدهم أدهم الذي نفذ عملية استشهادية في العام 2004 وزياد الذي استشهد في قصف "إسرائيلي"، فيما قضى اياد مريضا.

وأضافت الام" كنت اتوقع استشهاده في كل لحظة لكني كنت اخاف ان اعيش وأفقده ايضا".

يشار الى أن الشهيد محمد ترك خلفه 3 أطفال أكبرهم يبلغ 7 أعوام.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نعت في بيان عسكري لها "الشهيد محمد أحمد حجيلة (31 عاماً) من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت في البيان: "الشهيد ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – فجر اليوم الخميس 12/04/2018م إثر قصفٍ صهيوني لمجموعة من المجاهدين بعد تصديهم لطائرات العدو المغيرة على غزة".

















