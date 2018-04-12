ترامب يتحدث عن الضربة العسكرية المرتقبة على سوريا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "لم يحدد أبدا موعد شن ضربة (عسكرية) على سوريا".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، بالقول "الضربة قد تكون قريبة جدا أو في وقت أبعد".

كما أثنى على الدور الذي لعبته إدارته في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع "تحت إدارتي قمنا بعمل رائع في تخليص المنطقة من داعش؛ شكرا أمريكا".

يُشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تناقلت خبراً بشكل خاطئ يفيد بان ترامب حدد موعداً الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس لتوجيه ضربة عسكرية قوية إلى سوريا، بينما الخبر الصحيح أن ترامب سيخرج في لقاء الساعة التاسعة على إحدى الفضائيات الامريكية للحديث عن سوريا.

وكان ترامب أعلن أمس الأربعاء، رسميا تدخل بلاده عسكريا في سوريا، قائلاً في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "إن على روسيا الاستعداد لصواريخنا القادمة إلى سوريا، مشيرا إلى أن امريكا ستستخدم صواريخ جديدة وذكية.

فيما حذرت موسكو من أن أي ضربات أميركية في سورية "قد تشكل مبرراً لتدمير الأدلة على هجوم كيميائي اتهم النظام السوري بشنه"، في ما اعتبرته روسيا "استفزازا" مفبركاً من قبل المعارضة لتبرير التدخل الغربي.

وتعهدت روسيا بإسقاط جميع الصواريخ التي ستطلق على سورية.