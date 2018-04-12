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بالأسماء.. وفد حركة "فتح" المتوجه إلى القاهرة للقاء قيادة الجبهة الشعبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:09 - 12 ابريل 2018
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كشف المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف عن أسماء وفد حركته المتوجه إلى القاهرة للقاء قيادة الجبهة الشعبية.

وأوضح أبو سيف أن الوفد يرأسه نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضوية كلا من عزام الأحمد وروحي فتوح وسمير الرفاعي وأشرف دبور سفير فلسطين في لبنان، مرجحاً انضمام آخرين للوفد.

وأشار إلى أن الوفد سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين المقبل، مبيناً أن عقد اللقاءات الثائية مع قيادة الجبهة الشعبية سيكون يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

وبيَّن أن اللقاءات ستركز على المجلس الوطني وسبل انجاح الدورة القادمة في 30 أبريل الحالي، مشيراً إلى أن حركته تولي أهمية كبرى للشركاء في منظمة التحرير.

وتوجه صباح اليوم الخميس وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري لإجراء مباحثات مع وفد حركة "فتح" حول آخر تطورات الساحة الفلسطينية.

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