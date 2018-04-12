لماذا قررت الكويت وقف رحلاتها الجوية إلى لبنان؟

أوقفت شركة «الخطوط الجوية الكويتية» أمس (الاربعاء) رحلاتها المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتباراً من اليوم وحتى اشعار آخر، لأسباب أمنية وفق ما أعلنت وكالة الانباء الكويتية (كونا).

ذكرت الوكالة في بيان صحافي أنه تم اتخاذ هذا القرار «بناء على تحذيرات أمنية بخطورة الطيران فوق الأجواء المحيطة بلبنان».

وأضافت «‏تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة، وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة في لبنان».

وتابعت «حفاظا على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاما من الكويتية تطبيق معايير الأمن والسلامة، تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم وحتى اشعار آخر».