هيئة الأسرى ترصد اعتداء جيش الاحتلال على 4 أسرى أثناء اعتقالهم

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على أربعة أسرى بينهم ثلاثة أطفال يقبعون في معتقل "عوفر"، خلال عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها صدر، اليوم الخميس، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطفل حسن صلاح (17 عاما) من قرية الخضر قضاء بيت لحم، حيث ضربه 7 جنود بأعقاب بنادقهم وركله ببساطيرهم، واقتيد إلى مركز توقيف "كريات أربع"، وضرب وشتم خلال عملية التحقيق والاستجواب معه هناك.

وقالت الهيئة إن قوات الاحتلال نكلت بالقاصر أيهم عمارنة (16 عاما) من مخيم العروب في الخليل، بعد مداهمة منزله ليلا، واقتياده إلى مركز توقيف "عتصيون" للتحقيق معه، وأشار الأسير إلى أنه طوال الطريق لم يتوقف الجنود عن ضربه وركله، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.

وأضاف التقرير أن الشاب محمد هديب (22 عاما) من مخيم عين السلطان في أريحا، تعرض للضرب الشديد واللكمات على مختلف أنحاء جسده، خلال اعتقاله من قبل مجموعة مستعربين، أثناء المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز "بيل إيل" شمال مدينة البيرة.

وبين محامي الهيئة اعتداء جيش الاحتلال على الأسير القاصر محمد القيق (17 عاما)، وذلك خلال عملية اعتقاله من منزله في مخيم العروب قضاء الخليل، وأوضح الأسير لمحامي الهيئة أنه خلال التحقيق، لم يسلم من الضرب خاصة على رأسه، والإهانة والتنكيل لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة ضده.