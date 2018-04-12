ولايتي يؤكد وقوف إيران إلى جانب دمشق في مواجهة "الارهاب"

أكد مستشار قائد الثورة "الإسلامية" للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، تعزيز التنسيق بين سوريا وإيران وتوحيد التوجهات بين البلدين لمكافحة الارهاب والتصدي للجهات المساندة له".

موقف ولايتي جاء خلال لقاء في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إذ بحثا "العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة وكذلك تطورات الاوضاع في سوريا والمنطقة في ظل المتغيرات السياسية والانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه ضد الإرهاب".

وأكد الجانبان على "ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في وجه الإرهاب وداعميه ولمواجهة الاستفزازات والتهديدات العدوانية التي تطلقها "إسرائيل" والولايات المتحدة وحلفاؤهما وأدواتهما في المنطقة ضد سوريا".

وشدد ولايتي على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل وقوفها إلى جانب سوريا وشعبها ودعم صمودها في معركتها ضد الإرهاب الذي يستهدف وحدتها واستقرار المنطقة وستواصل تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع سوريا"، مهنئا "بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوري مؤخرا في الغوطة الشرقية والتي تمثل انتصارا لمحور المقاومة في المنطقة وهزيمة للمشروع الصهيوني-الأمريكي وداعميه".

من جانبه عرض المعلم "آخر التطورات السياسية والميدانية في سوريا في ظل الانتصارات العسكرية المهمة التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء والاصدقاء،" معربا عن "التقدير العالي للدعم الكبير الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا في مختلف المجالات".