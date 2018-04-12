فوضى وذعر في "إسرائيل" بعد شائعات عن حرب مع سوريا

ذكرت وسائل إعلامية "إسرائيلية"، اليوم الخميس، أن حالة ذعر وفوضى وقلق انتابت "الإسرائيليين"، بعد تحليق الطائرات المقاتلة في سماء "تل أبيب" ومدن "غوش دان" أدى إلى حالة من الذعر في صفوف سكان تلك المدن حيث الضجيج الكبير للطائرات.

وقالت صحيفة "معاريف": أن طائرات الاحتلال أطلقت بالونات حرارية، وقد أدى الأمر إلى إشاعات انتشرت بسرعة مفادها وقوع حرب مع سوريا، وقد انتشرت الشائعات بسبب التوتر الحاصل بسبب التهديد الأمريكي لضرب سوريا.

وقد تهافت آلاف "الإسرائيليين" للاتصال على مركزية هاتف الشرطة "الإسرائيلية" 100 مما أدى لتوقف الخط الهاتفي، بسبب كثرة الاتصالات.

وأضافت الصحيفة: أن توقف خط 100 ساهم في نشر الشائعات، فيما أصدرت الشرطة بياناً، قالت فيه بأن خروج الطائرات في سماء "تل أبيب"، ما هو إلا تمرين قبيل احتفالات "إسرائيل" بما يسمى بيوم الاستقلال.