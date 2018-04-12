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ثابت لمراسلنا: أزمة الكهرباء تتفاقم مع وقف محطة التوليد الوحيدة في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:46 - 12 ابريل 2018
محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة
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أفاد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، بأن محطة التوليد أبلغتها رسمياً، ان محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل نهائي بعد ظهر اليوم، نظراً لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأوضح ثابت في تصريح خاص لمراسلنا، أن قطاع الكهرباء يعاني أزمة كبيرة خاصة بعد تعطل الخطوط المصرية وتوقف المحطة عن العمل، والاعتماد الأساسي فقط على الخطوط القادمة من الجانب الإسرائيلي والبالغة 120 ميجاوات.

وأشار، إلى أن شركة التوزيع ستعمل جاهدة للحفاظ على 4 ساعات وصل كهرباء، وأن القطع قد يصل من 14-16 ساعة يومياً.

وأكد ثابت أن الجباية تأثرت سلباً بشكل كبير جداً نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة والتي لا تخفى على أحد.

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