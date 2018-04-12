قاسم: مهاجمة غرينبلات لحماس يؤكد انخراطه في الدعاية "الإسرائيلية"

قالت حركة حماس ان مهاجمة المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات لحركة حماس وقيادتها، ومطالبتها بتسليم سلاحها، هي استمرار للشراكة الأمريكية مع الاحتلال في العدوان على شعبنا، وتوفير الغطاء لجرائمه.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم ان تكرار غرينبلات للمطالب الإسرائيلية نفسها، واستخدام مصطلحات الاحتلال نفسها، يؤكد انخراطه في منظومة الدعاية الإسرائيلية التي تبرر استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة.

ووجه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات مساء يوم الأربعاء، رسائل باللغة العربية لحركة "حماس" في قطاع غزة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"؛ من أجل الانضمام إلى ما وصفه بالعالم الحقيقي.

وقال غرينبلات: "يجب على حماس أن تتخلى عن سيطرتها على غزة للسلطة الفلسطينية وأن تنزع سلاحها".