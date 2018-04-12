الكويت تعلق رحلات طيرانها إلى بيروت مع احتدام التوتر شرقي المتوسط

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك على خلفية تحذيرات أمنية قدمتها قبرص حول خطورة الطيران في الأجواء المحيطة بلبنان.

وقالت الشركة على "تويتر" الخميس: "بناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران في الأجواء المحيطة بلبنان، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت اعتبارا من الخميس 12 أبريل وحتى إشعار آخر".

وجاء الإعلان بعد دعوة أطلقتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "اياسا" (EASA) أهابت فيها بشركات الطيران توخي الحذر في شرقي المتوسط لاحتمال شن غارات جوية ضد سوريا.

وقالت الوكالة، إنه "نظرا لضربات جوية محتملة ضد سوريا في الـ72 ساعة القادمة، وإمكانية حدوث تعطل دوري للاتصالات الملاحية الراديوية، يجب إيلاء الاهتمام لخطط الطيران في منطقة شرق المتوسط ونيقوسيا".