مزهر :وفد من الشعبية يغادر للقاهرة لمناقشة ملفات هامة مع حركة "فتح"

غادر وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قطاع غزة باتجاه القاهرة بهدف لقاء وفداً من حركة فتح، لبحث جميع القضايا التي تتعلق بالشأن الداخلي.

وأوضح جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجهة الشعبية ومسؤول فرعها في قطاع غزة في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن من أبرز الأهداف خلال لقاء وفد فتح، هو الضغط باتجاه عقد المجلس الوطني خارج رام الله، لكي يتسنى المشاركة للجميع، ووفق ما أقرته اللجنة التحضيرية في بيروت.

ولفت إلى أن الوفد سيلتقي المسؤولين المصريين والتباحث معهم حول دعم المصالحة الفلسطينية وصولاً لإنهاء الانقسام.

يشار إلى أن الجبهة الشعبية أعلن رسمياً عدم مشاركتها في اجتماع المجلس الوطني إذا تم الإصرار من قبل حركة فتح على عقده في رام الله، واعتبرت ان عقده في رام الله يعزز الانقسام الداخلي.