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الاحتلال يهدم منزلاً وجدرانا استنادية قرب رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:01 - 12 ابريل 2018
الاحتلال يهدم منزلاً قرب رام الله الاحتلال يهدم منزلاً قرب رام الله
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هدمت جرافات عسكرية "إسرائيلية"، صباح اليوم الخميس، منزلاً، وجدرانا استنادية زراعية قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية "إسرائيلية" داهمت البلدة وشرعت بهدم منزلا يملكه، كان قد شيده قبل نحو عام، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وبين فالح المصري، رئيس بلدية بلدة شقبة أن المنزل شيد على أرض خاصة، مشيرا أن الجيش يواصل هدم جدران استنادية زراعية في البلدة.

وأوضح "المصري" أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أغلق المنطقة لتنفيذ الهدم، مما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الشبان والجيش، استخدم خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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