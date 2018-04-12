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بعد اغلاق لـ 18 عاماً.. انتزاع قرار بفتح 15 متجرا يغلقها الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:42 - 12 ابريل 2018
متجر بالخليل متجر بالخليل
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انتزعت الهيئة العامة للشؤون المدنية قرارا بإعادة فتح 15 محلا تجاريا في حي تل الرميدة بمدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الشؤون المدنية وليد وهدان لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، إن خمسة عشر محلا تجاريا اغلقتها قوات الاحتلال منذ العام 2000 سيتم اعادة فتحها اليوم والسماح بإدخال اثنتي عشرة مركبة للمواطنين في تل الرميدة،  بينها مركبتان لذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار وهدان الى أن الشؤون المدنية وبلدية الخليل تواصلان جهودهما لإعادة الحياة الطبيعية لتل الرميدة المغلق امام المواطنين منذ سنوات طويلة.

 

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