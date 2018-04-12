الأمم المتحدة تدين قتل قناصة الاحتلال للصحفي مرتجى

دانت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، قتل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للصحافي ياسر مرتجى أثناء تغطيته مسيرة العودة الكبرى الجمعة الماضية.

وكان مرتجى قد استشهد يوم السبت الماضي بعد إصابته من قناص "إسرائيلي" بالرصاص في بطنه، وصفت بأنها بالغة، خلال تغطيته لأحداث مسيرة العودة الجمعة الثانية، وقد أعلن عن استشهاده بعد محاولات لإنقاذ حياته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك حول صمت الأمم المتحدة إزاء استشهاد مرتجى أمام عيون العالم: "إن الجهة التي تصدر عادة البيانات ضد قتل الصحافيين هي منظمة التربية والعلوم والثقافة يونسكو".

وأضاف في تصريح صحفي "أما موقف الأمين العام فنحن بالطبع نقف ضد استهداف الصحافيين، لقد كنا ندين دائماً استهداف الصحافيين مرة وراء مرة مثلما يفعل زملاؤنا في منظمة اليونسكو".

ودان دوجريك أيضًا استهداف الاحتلال للمدنيين.