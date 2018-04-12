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بينهم 7 أطفال..مصرع عائلة فلسطينية بأكملها في السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:31 - 12 ابريل 2018
حادث سير حادث سير
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لقيت عائلة فلسطينية مؤلفة من 9 أشخاص، برمتها حتفها، إثر حادث سير في العاصمة السعودية، في مأساة مروعة.

وفي التفاصيل أن العائلة فلسطينية تقيم في السعودية، وتتألف من 7 أطفال مع الوالدين قضوا جراء الحادث المروع على طريق البلم في الرياض

وفي هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي في الهلال الأحمر السعودي أن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغاً عن حادث اصطدام على طريق الدلم مدخل بوابة العيون، حيث انتقل المسعفون إلى المكان، للتعامل مع الوضع.

كما أشار المتحدث إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين بجروح تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.

ويذكّر هذا الحادث المفجع بحادث جازان الذي أدى إلى مقتل 6 أطفال أيضاً وأمهم، في يناير الماضي.

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