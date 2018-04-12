توغل محدود لآليات الاحتلال جنوب القطاع واستهداف الصيادين ببحر غزة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق مدينتي خانيونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن أربع جرافات عسكرية "إسرائيلية"، انطلقت من بوابة موقع "كيسوفيم" العسكري المحاذي لبلدة القرارة شمال شرق خانيونس، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية وسط عملية تجريف واسعة بها.

ومن جهة أخرى استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيرانها وقذائفها الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدة قذائف صوب الصيادين ومراكبهم في عرض بحر مدينة غزة، دون أن يسجل إصابات، واضطر الصيادون إلى تغير مواقع عملهم حفاظا على أرواحهم.