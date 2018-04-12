فتح معبر رفح اليوم لسفر المواطنين في كلا الاتجاهين

من المقرر، أن تفتح السلطات المصرية، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة اليوم الخميس، لمدة ثلاثة أيام متتالية لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وقد نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين عبر معبر رفح البري، لليوم الخميس، يتضمن الكشف الحافلات المرجعة من الفتح السابق، إضافة إلى أربع حافلات من اليوم الذي تم إعلانه مُسبقاً، على أن يتم استكمال باقي الحافلات في الأيام اللاحقة.

ودعت الداخلية، الواردة أسماؤهم في الكشف التواجد الساعة 6:00 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار لتسهيل نقلهم لمعبر رفح.

كما يتضمن الكشف عدداً من المرضى والجرحى الذين سيتم نقلهم إلى المعبر عبر سيارات الإسعاف من مجمع ناصر الطبي بخانيونس في نفس التوقيت الساعة 6:00 من صباح الغد، دون التوجه لصالة أبو يوسف النجار.

فيما نشرت فيما بعد مُلحق كشف "جوازات مصرية" للسفر الخميس عبر معبر رفح، حيث يتوجب عليهم التوجه لصالة أبو يوسف النجار بخانيونس الساعة 6:00 صباحاً لتسهيل سفرهم.



كشف سفر 12-4-2018



أسماء ملحق كشف جوازات مصرية