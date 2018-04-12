الأسرى الاداريون يبدأون اليوم مقاطعة عيادات السجون

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الادارية بشكل كامل، لليوم الـ57 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرروا تصعيد خطواتهم النضالية ضد سياسة اعتقالهم الإداري التعسفي، تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير.

وأوضحت الهيئة، أنهم سيقاطعون كافة عيادات السجون والمعتقلات، وسيمتنعون عن تناول الأدوية والعلاجات ابتداء من 12/4/2018.

وأشارت إلى أن التصعيد يشمل دخول المعتقلين الإداريين، اضرابا مفتوحا عن الطعام على شكل دفعات، تبدأ أولها بتاريخ 15/4/2018، وتليها دفعات أخرى وفق برنامج تحدده اللجنة القيادية.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.